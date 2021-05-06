Девочка на велосипеде повредила автомобиль и уехала (ФОТО)

Владелец поврежденного автомобиля ищет родителей ребенка, чтобы урегулировать вопрос с ДТП.

В редакцию «Столицы на Онего» владелец автомобиля, пострадавшего от наезда несовершеннолетней велосипедистки, прислал фото и видео ДТП и попросил родителей девочки откликнуться, чтобы не пришлось искать их с помощью полиции.

«Сегодня, 7 мая, в 9.52 на Октябрьском проспекте у дома №14 было совершено ДТП: в припаркованный автомобиль врезалась девочка на велосипеде и уехала, после чего на машине остались царапины. Есть видео и фото. Родители, откликнитесь, иначе заявление уйдёт в полицию», - написал пострадавший автовладелец.