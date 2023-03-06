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Девочка получила травмы в ДТП в городе горняков Карелии

Новости. Происшествия
10:56, 09 Марта 2023
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В момент аварии ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП, которое произошло в Костомукше 7 марта. В 13:27 вблизи дома №9 на улице Интернациональной 38-летний водитель автомобиля Mazda при проезде перекрестка допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался по главной дороге.

В результате происшествия травмы получила 14 - летняя пассажирка Mazda. Девочка находилась на переднем сиденье автомобиля, не была пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

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