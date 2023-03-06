Два автомобиля не поделили перекресток на севере Карелии (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении улиц Октябрьской и Интернациональной в Костомукше.

Видео инцидента, попавшего на камеру наружного наблюдения «Ситилинк», было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла 7 марта в 13.27. Один из автомобилей двигался по улице Октябрьской, другой в это время ехал по Интернациональной. Встреча произошла на пересечении дорог — одна машина протаранила другую в бок.

Информации о пострадавших в аварии не было.