Девочку-подростка в Карелии будут судить за кражу денег с карты

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в Олонце в июле 2019 года 15-летняя девочка нашла банковскую карту и воспользовалась ей для оплаты товаров и услуг, похитив с банковского счета свыше 8,4 тысяч рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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