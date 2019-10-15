Девочку-подростка в Карелии будут судить за кражу денег с карты

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в Олонце в июле 2019 года 15-летняя девочка нашла банковскую карту и воспользовалась ей для оплаты товаров и услуг, похитив с банковского счета свыше 8,4 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.