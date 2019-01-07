Девушка-боец избила и сдала полиции напавшего на нее вора

Вор напал на красивую девушку, но та оказалась бойцом UFC.

Мужчина решил, что красивая девушка, которую он встретил у жилого комплекса в Рио-де-Жанейро, станет для него лёгкой жертвой. Тем временем, ничего не подозревающая Полиана Виана, боец UFC, просто ждала такси, передает Life.

"Когда он понял, что я его вижу, то сел рядом со мной. Мужчина спросил у меня, который час, и я ответила, но он не собирался уходить. Он сказал мне, чтобы я не сопротивлялась, и отдала ему телефон", - рассказала Полиана Виана.

Грабитель стал угрожать девушке пистолетом, который впоследствии оказался картонным трафаретом. Также выяснилось, что мужчина уже имел судимость и только недавно вышел на свободу. При этом когда нападавший понял, с кем ему пришлось столкнуться, то сам умолял вызвать полицию, чтобы Полиана перестала его бить.

"Он стоял очень близко ко мне, и я подумала, что даже если это пистолет, у него не будет времени его достать. Я нанесла два удара руками и один ногой, он упал, и я поймала его на удушающий. Потом усадила его на прежнее место и сказала ждать полицию", - сообщила спортсменка.