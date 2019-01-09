Девушка и ее знакомый пойдут под суд за продажу наркотиков в Карелии

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении в отношении жительницы Петрозаводска и ее сообщника.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, в 2017 и 2018 годах хотели доставить в Карелию из других регионов оптовые партии наркотиков и продать их в Петрозаводске через интернет-магазин.

Довести задуманное преступление до конца сообщникам не удалось в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов мероприятий.

"Из тайников-закладок, а также из задержанного на территории Олонецкого района автомобиля, на котором один из обвиняемых пытался ввезти очередную партию "товара", изъято в общей сложности более 1,5 кг наркотических средств", - отметили в пресс-службе карельской прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.