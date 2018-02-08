Девушка-инвалид успешно сдала экзамены на права

Не проста жизнь человека с ограниченными физическими возможностями, вынужденного приспосабливаться к неудобствам города.

И хотя за последние годы ситуация с обустройством инфраструктуры в этой сфере начала меняться в лучшую сторону, она далека от идеальной.

Одна из самых серьезных проблем для человека с ограниченными возможностями, - общественный транспорт. Российские автобусы, равно как и конструкции остановочных комплексов абсолютно не предусматривают перевозку инвалидов-колясочников и самостоятельный заезд в транспорт человека в инвалидной коляске.

Проблему передвижений по городу решает автомобиль с ручным управлением. В Петрозаводске обучением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата занимается автошкола "Престиж".

Для этого в школе есть специально оборудованный автомобиль с ручным управлением, соответствующий всем требованиям законодательства и ГИБДД.

Именно эти требования, дороговизна оборудования и малое количество желающих привели к тому, что автошколы не спешат запускать программы обучения для инвалидов. Скажем прямо, экономически это нецелесообразно. Да и требования к работе учителя на этом курсе повышенные. Инструктор, работающий на машине с ручным управлением, должен быть человеком чутким, терпеливым, с настоящим педагогическим даром.

Работа дает результат. В феврале в Петрозаводске успешно сдала экзамен девушка-колясочница. При этом самый трудный этап экзамена - город - она сдала с первого раза, а это, надо заметить, многим абсолютно здоровым людям не всегда удается. Очень приятный и обнадеживающий факт для тех, кто лишен возможности передвигаться без помощи коляски.

Обучение петрозаводчанки с особыми потребностями велось в соответствии со специально разработанной учебной программой. Непосредственно вождению ее обучал один из лучших педагогов автошколы "Престиж" Валерий Мархель.

В разговоре Валерий Николаевич особо отметил большое упорство своей ученицы, настойчивость в учебе, её высокую мотивированность.

Пример этой мужественной петрозаводчанки должен вселить уверенность в тех, кто, имея проблемы со здоровьем, до сих пор не решился прийти в автошколу. Успех вполне возможен, и получить права могут даже те, кто передвигается на коляске.

Тел. автошколы "Престиж" 27-45-45.

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