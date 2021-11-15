Девушка из Карелии осталась на Новый год без собаки из-за интернет-преступников

Молодой человек хотел сделать подарок девушке, но нарвался на мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 22-летний гость республики, приехавший к знакомой. Молодой человек решил сделать девушке подарок и заказать в интернете щенка корги. Найдя нужное объявление и связавшись с продавцом, юноша согласился перевести общение в один из мессенджеров.

Автор объявления предложил доставить питомца и сообщил, что сам зарегистрирует покупателя в сервисе доставки, направив ссылку.

Молодой человек ввел на сайте данные карты, и со счета пропали несколько тысяч рублей. После этого с покупателем связался некто из «службы поддержки», объяснив, что сбой, приведший к списанию, будет устранен. Через некоторое время одно за другим стали поступать уведомления о списании небольших сумм. Продавец корги на связь выходить перестал, а объявление о продаже щенка пропало.

В итоге у молодого человека, не имеющего дохода, кроме пенсии, пропало со счета почти 19 тысяч рублей.