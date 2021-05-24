Девушка из Петрозаводска перевела интернет-знакомому деньги на инвестиции и больше его не видела

Познакомившийся с молодой петрозаводчанкой в соцсети мужчина открыл ей заманчивые перспективы банковских инвестиций, но после перевода первых 12 тысяч исчез, сообщили в МВД Карелии.

Жертвой аферистов оказалась 20-летняя жительница столицы Карелии, которая решила приумножить свой доход. В соцсети она познакомилась с мужчиной, который предложил ей вложить деньги в банковские инвестиции и в последующем получить хороший процент. Девушка перевела на его счет 12 тысяч рублей, на этом переписка прекратилась.

Также в минувшую пятницу в полицию Петрозаводска обратилась 24-летняя работница одного из магазинов и сообщила, что пострадала в результате обмана. Днем она ответила на звонок, поступивший на рабочий телефон торгового заведения. Девушке сообщили, что по просьбе ее директора ей необходимо взять из кассы 30 тысяч рублей и срочно перевести деньги на определенный счет. Она отправилась в отделение банка и выполнила операцию. После этого связалась с руководителем и узнала, что та в деньгах не нуждалась и ни о чем подобном не просила.

После того, как с его счета было незаконно списано более 14 тысяч рублей, обратился в полицию 57-летний петрозаводчанин. Как выяснилось, мужчина планировал поезду и решил заказать билеты на самолет через интернет. Он зарегистрировался на одном из сайтов и ввел необходимые данные, в том числе код, поступивший на телефон. В итоге деньги с его счета были списаны, а билеты до настоящего времени он так и не получил.

В настоящее время по всем заявлениям проводятся проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.