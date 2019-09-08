Девушка на внедорожнике устроила под Петрозаводском ДТП с пострадавшими

Виновница ДТП, в котором пострадал 60-летний мужчина, отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе Карелии, автодорога "Деревянное-станция Дервянка-Пяжиева Сельга-Пухта" 7 сентября в 19.25 30-летняя девушка, управляя автомашиной Geely MK Cross, совершила столкновение с автомобилем Skoda под управлением 60-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Skoda, оказана медицинская помощь на месте. Девушка-водитель автомобиля Geely от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась.

Обстоятельства ДТП выясняются.