Девушка перевернулась на иномарке на трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе девушка попала в ДТП на дороге Медвежьегорск-Вологда, сообщает УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, 19-летняя девушка на Volkswagen Passat на 620 км автодороги Вологда – Медвежьегорск допустила выезд автомобиля за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.