Девушка поправилась на 7 кг, съев 255 кебабов за 23 минуты

21-летняя турецкая студентка Серен Йылмаз поправилась на 7 кг после участия в ресторанном конкурсе в Анталии. Девушка съела 255 кебабов за 23 минуты.

Когда местный ресторан объявил конкурс на скоростное поедание, Серен решила, что хочет принять участие и сможет за короткое время управиться с гигантским блюдом кебабов, отмечает Medialeaks. Увидев хрупкую девушку, организатор соревнования не поверил, что она сможет победить, и поначалу даже отказался регистрировать девушку в качестве участницы.

Серен с мнением ресторатора не согласилась. Она настояла на своём участии в соревновании и в итоге доказала, что ее желудок способен принять 4 кг еды за 23 минуты.

По информации газеты "Известия", после участия в конкурсе хрупкая турчанка прибавила 7 кг.

В качестве приза студентке подарили смартфон и разрешили бесплатно есть в ресторане пять месяцев.