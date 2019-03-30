Девушка пострадала при столкновении иномарок в Петрозаводске

ГИБДД Петрозаводска рассказала о пострадавших в ДТП, попавшем в объективы камер наружного наблюдения.

По информации ведомства, в пятницу в 21.20 на перекрёстке Ключевского шоссе и улицы Правды, 21-летний водитель Chevrolet lanos при выполнении левого поворота не предоставил преимущество Skoda Fabia, двигавшимся со встречного направления прямо.

В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка Chevrolet.

Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения.