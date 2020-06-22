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Девушка сбежала из магазина в Петрозаводске с коньяком за 16 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:20, 23 Июня 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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В полицию поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Из торгового зала пропала бутылка коньяка стоимостью более 16 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастна ранее судимая 21-летняя петрозаводчанка. Женщина пронесла товар мимо кассы незамеченной, а затем продала.

На следующий день из того ж торгового заведения была похищена еще одна бутылка спиртного той же марки.

Под подозрением оказался ранее судимый 28-летний гражданин. Французский напиток он также успел продать.

Ведется следствие.

Ранее в Карелии инициатор застолья обокрал перебравшего с алкоголем пенсионера.

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