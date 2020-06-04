В Карелии инициатор застолья обокрал перебравшего с алкоголем пенсионера

В полицию Прионежского района обратился 62-летний житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионер рассказал, что у него похитили 10 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил после встречи с приятелями.

Мужчины собрались после работы в одном из подсобных помещений. К ним зашел местный житель и предложил выпить. Спиртное он принес с собой, затем сходил в магазин за добавкой. Перебрав с алкоголем, заявитель заснул, а утром не нашел своих денег.

К краже оказался причастен 33-летний инициатор застолья.

Ведется следствие.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее петрозаводчанин покинул компанию суетливых собутыльников с чужим телефоном.