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В Карелии инициатор застолья обокрал перебравшего с алкоголем пенсионера

Новости. Криминал
12:07, 05 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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В полицию Прионежского района обратился 62-летний житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионер рассказал, что у него похитили 10 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил после встречи с приятелями.

Мужчины собрались после работы в одном из подсобных помещений. К ним зашел местный житель и предложил выпить. Спиртное он принес с собой, затем сходил в магазин за добавкой. Перебрав с алкоголем, заявитель заснул, а утром не нашел своих денег.

К краже оказался причастен 33-летний инициатор застолья. 

Ведется следствие.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее петрозаводчанин покинул компанию суетливых собутыльников с чужим телефоном.

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