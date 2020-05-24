Петрозаводчанин покинул компанию суетливых собутыльников с чужим телефоном

В полицию с заявлением о краже обратилась 46-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

По словам горожанки, малознакомый мужчина похитил ее мобильный телефон за 10 тысяч рублей.

Оперативники установили, что женщина находилась в большой компании, где злоупотребляли алкоголем. Один из гостей покинул вечеринку, прихватив с собой чужой гаджет.



Подозреваемым оказался 31-летний петрозаводчанин. Он воспользовался суетой и отсутствием контроля за своими вещами. Телефон он продал, деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный житель Карелии украсил дом крадеными флагами.