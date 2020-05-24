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Петрозаводчанин покинул компанию суетливых собутыльников с чужим телефоном

Новости. Криминал
14:18, 25 Мая 2020
фото: © Flickr / volliem
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В полицию с заявлением о краже обратилась 46-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

По словам горожанки, малознакомый мужчина похитил ее мобильный телефон за 10 тысяч рублей.

Оперативники установили, что женщина находилась в большой компании, где злоупотребляли алкоголем. Один из гостей покинул вечеринку, прихватив с собой чужой гаджет.

Подозреваемым оказался 31-летний петрозаводчанин. Он воспользовался суетой и отсутствием контроля за своими вещами. Телефон он продал, деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный житель Карелии украсил дом крадеными флагами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-25 15:44:43
Пусть Поташов тему раскроет.
новый
2020-05-25 14:34:32
Автор жжет. Тема суеты не раскрыта. Пиши снова. :)
Гость
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