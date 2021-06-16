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Девушка в Петрозаводске обманула друга, оформив на него несколько микрозаймов

Новости. Криминал
18:00, 16 Июня 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Петрозаводчанин неожиданно выяснил, что задолжал сразу нескольким микрофинансовым организациям, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний горожанин и сообщил, что кто-то оформил на его имя несколько кредитов.

Мужчина рассказал, что в течение последних месяцев ему периодически поступали уведомления о задолженности по различным микрозаймам — он не придавал им значения и считал ошибкой. Когда же ему действительно понадобилось взять кредит, банк отказал. Основанием для этого послужила плохая кредитная история. Выяснилось, что клиент не платит по обязательствам сразу нескольким микрофинансовым организациям.

Сотрудники уголовного розыска досконально разобрались в сложившейся ситуации. К преступлению оказалась причастна 25-летняя знакомая заявителя, которая дала признательные показания.

Девушка рассказала, что с потерпевшим их связывали доверительные отношения. Она часто приходила к нему в гости, могла свободно пользоваться телефоном и интернетом. Однажды в отсутствие хозяина гостья попробовала оформить через его телефон микрокредит. Это получилось, она перевела деньги себе и удалила информацию. В дальнейшем она повторяла аналогичные операции еще несколько раз.

В настоящее время по всем фактам мошеннических действий ведется расследование. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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