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Девушки из Петрозаводска побеждают на российских соревнованиях по боксу имени Иосифа Кобзона

Новости. Спорт
18:20, 08 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Петрозаводск спортивный»

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Петрозаводчанки отлично начали выступление на проходящих в Московской области всероссийских соревнованиях по боксу.

Как сообщает паблик «Петрозаводск спортивный», девушки из Петрозаводска выступают на Всероссийских соревнованиях класса «А» имени Народного артиста СССР, Героя труда России Иосифа Кобзона.

Соревнования проходят в городе Одинцово Московской области. Как рассказали в Федерации бокса Карелии, уверенные победы в первый день соревнований одержали на ринге Анастасия Запольская и Валентина Галаган, выигравшие у соперниц из Воронежской и Московской областей.

Валентина Галаган выступает сегодня в ¼ финала, Анастасия Запольская завтра — в полуфинале. Петрозаводчанки имеют отличные шансы показать достойные результаты.

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