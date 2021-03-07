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07.03.2021 19:00

Девушки в форме: Росгвардия в Карелии показала служебные будни своей прекрасной половины (ФОТО)

Новости. Общество
14:20, 08 Марта 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия
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Управление Росгвардии по Республике Карелия поздравило своих сотрудниц видеооткрыткой, сделанной из фотографий девушек, служащих в полиции.

Фотографии рассказывают о служебных буднях прекрасной половины карельской Росгвардии - как они стреляют, выходят в наряды, участвуют в спортивных состязаниях.

"Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие", - говорится в подписи к видеоткрытке, размещенной в группе Управления Вконтакте.

 

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