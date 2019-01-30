Девушку-пешехода сбили на трассе "Сортавала" в Карелии

ДТП случилось в Сортавальском районе республики, сообщили в ГИБДД по республике.

По данным Госавтоинспекции, 29 января в 21.00 на 263 км федеральной трассы 56-летний водитель "Лады" наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате аварии пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве.