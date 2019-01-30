Девушку-пешехода сбили на трассе "Сортавала" в Карелии

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ДТП случилось в Сортавальском районе республики, сообщили в ГИБДД по республике.
По данным Госавтоинспекции, 29 января в 21.00 на 263 км федеральной трассы 56-летний водитель "Лады" наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате аварии пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве.
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