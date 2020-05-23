Дежурные группы в детсадах Карелии могут открыться на следующей неделе

Решение об открытии дежурных групп в детских садах будут принимать местные власти с учетом развития ситуации с распространением коронавируса.

Соответсвующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"С 26 мая органы местного самоуправления смогут принимать решения об открытии дежурных групп в детских садах – по согласованию с министерством образования и с учетом эпид. ситуации в конкретных населенных пунктах", - сообщил Парфенчиков в соцсети.

Сообщается, что принимать в дежурные группы будут только детей, у которых оба родителя работают вне дома – не могут трудиться дистанционно и взять на этот период отпуск. Родителям необходимо предъявить соответствующие справки с места работы.

Количество детей в группах составит не более 10-12 человек. Носить защитную маску детям не нужно. Обязательный медосмотр будет организован в самих детских садах.



В дежурные группы не будут допущены дети с повышенной температурой, признаками ОРВИ, а также находившиеся в контакте с заболевшими коронавирусом. Также в сад не примут детей, которые проживают совместно с родственниками старше 65 лет.



Посещать дежурные группы не могут дети, которые менее чем за две недели до этого выезжали за пределы района или городского округа, а также контактировавшие с теми, кто прибыл из других районов. Такие же требования касаются и частных детских садов, пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Карелии хотят открыть дежурные группы в детсадах.