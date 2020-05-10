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Дезинфекция Петрозаводска продолжается (ФОТО)

Новости. Общество
17:36, 10 Мая 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске ведётся регулярная обработка улично-дорожной сети дезинфицирующими средствами в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, сообщили в администрации города.

Компания "ТехРент" моет тротуары и проезжие части в разных районах карельской столицы. Сегодня подрядчик ведёт работы на Кукковке и в центральной части города. Особое внимание уделяется участкам дорог и улицам, на которых расположены учреждения здравоохранения.

Мероприятия по дезинфекции ведутся на постоянной основе, в том числе в праздничные и выходные дни. Все работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-05-10 19:19:18
Мир идиотов!
Asu
2020-05-10 18:45:21
А как же птички и насекомые к хлорке отнесутся? Помрут ведь
новый
2020-05-10 19:12:30
Asu, краснокнижные тараканы и лишайники в каменном бору помрут всенепременно :)
Беня
2020-05-10 18:06:13
Над седой равниной моря
Гордо реет хлоркивестник
Бледной молнии подобный
То крылом асфальт касаясь
То стрелой взмывая в небо
Он кричит и хлорка слышит
Силу страсти смелой прицы
"Хлорки, дайте больше хлорки" .... :) :) :)
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Чтиво

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