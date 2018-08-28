Диета может повредить мозг женщин, заявили ученые

Из-за отличий в психологии женщин и мужчин частые диеты могут серьёзно навредить их психическому здоровью.

Учёные из Университета Бингемтона показали, что, в отличие от мужчин, женщины хуже всего переживают диету и могут "слететь с катушек", переживая по поводу результативности ограничений в питании, чем способны нанести самый настоящий вред своему психическому здоровью, пишет life со ссылкой на Medicalxpress.

В отличие от мужчин, опрошенные женщины во время диеты ощущали постоянную неприязнь к другим людям, злость, а также отмечали внезапные проявления агрессии и приступы усталости.

Всего этого были лишены мужчины, отмечавшие, что "в диетах нет ничего особенного". Помимо гормональных особенностей, учёные предполагают, что из-за большего количества потребляемых питательных веществ женщинам намного труднее отказаться от чего-либо, чем мужчинам.

Исследователи заметили, что соблюдение диеты может спровоцировать сбои в синтезе одного из трёх "гормонов удовольствия", что практически сразу будет отражаться на мозге женщин, заставляя их агрессивно реагировать на происходящее вокруг.