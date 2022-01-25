Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения

Американский диетолог Кортни Д’Анджело рассказала, какой напиток может помочь замедлить процесс старения.

По словам эксперта, лучшим напитком такого рода является зеленый чай. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Eat This, Not That!».

«Зеленый чай богат антиоксидантами, которые обладают множеством полезных для здоровья свойств, — объясняет ДʼАнджело. — В частности, они усиливают иммунную систему, ослабляют воспалительные процессы и стимулируют синтез коллагена, благодаря которому кожа выглядит более молодой».

Диетолог отмечает, что даже таким полезным напитком можно злоупотребить. «Лучше не пить слишком много зеленого чая, так как он содержит кофеин, а избыточное употребление кофеина сопровождается всеми негативными эффектами, которые с этим связаны».