Подписаться
Новости. Общество
14:30, 03 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Диетологи рассказали, какие продукты укрепят иммунитет

Загрузка...

Почему квашеная капуста лучше цитрусовых и что не так с чесноком, рассказали эксперты.

Перепады температуры плохо сказываются на иммунитете, поэтому его необходимо поддерживать. Один из способов - правильное питание, пишет издание "РИА Новости". 
 
Опрошенные диетологи сходятся во мнении, что укрепить иммунитет помогут витамины. Как считает врач-диетолог Сергей Обложко, в первую очередь это витамин С.
 
"Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Соответственно, если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Несмотря на то, что лето закончилось, свежие или размороженные, они очень хороши", – считает он.

По его словам, больше всего витамина С вовсе не в цитрусовых, как принято считать, а в квашеной капусте и болгарском перце.

"Многие считают, что цитрусовые – это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины это прекрасно, но, если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает", – сказал Обложко.

По словам профессора ФМБА России, врача персонифицированной медицины, диетолога Маргариты Королевой, для иммунитета полезен бета-каротин, который содержится в овощах ярких цветов.

"В составе продуктов есть вещество бета-каротин, это предшественник витамина А, который уже стимулирует выработку иммунной системой клеток-киллеров, которые убивают микробов. Поэтому бета-каротин является важной составляющей для поддержания иммунной системы в нашем питании. Употреблять нужно красные, пурпурные, оранжевые, желтые овощи и зелень для того, чтобы получить достаточно бета-каротина, нужно есть термически обработанные слегка, либо сырые продукты", – рассказывает Королева.

Антибактериальными свойствами обладают такие продукты как лук, хрен, чеснок, свекла, морковь, сельдерей. 
 
Однако насчет чеснока мнения диетологов разделились. По мнению Королевой, чеснок все-таки не зря издревле использовался в борьбе с вирусными заболеваниями, он имеет противовирусное, антибактериальное действие, его можно назвать природным антибиотиком. В свою очередь Обложко считает, что это миф.

"На самом деле это не так. Единственная польза от этого заключается в том, что люди просто шарахаются друг от друга и держатся на почтительном расстоянии. На самом деле, чтобы предотвратить развитие инфекций, своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше пользы, чем чеснок", – говорит Обложко.

Напомним, погода в ноябре в Карелии будет "капризной".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг
27.10.2019, 10:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

31.10.2019 15:41
Капитал
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор 5
30.10.2019 16:55
Не "проедать", а развиваться 3
30.10.2019 11:55
Вся аналитика

Чтиво

31.10.2019 10:10
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»