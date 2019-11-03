Диетологи рассказали, какие продукты укрепят иммунитет

Почему квашеная капуста лучше цитрусовых и что не так с чесноком, рассказали эксперты.

Перепады температуры плохо сказываются на иммунитете, поэтому его необходимо поддерживать. Один из способов - правильное питание, пишет издание "РИА Новости".



Опрошенные диетологи сходятся во мнении, что укрепить иммунитет помогут витамины. Как считает врач-диетолог Сергей Обложко, в первую очередь это витамин С.



"Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Соответственно, если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Несмотря на то, что лето закончилось, свежие или размороженные, они очень хороши", – считает он.



По его словам, больше всего витамина С вовсе не в цитрусовых, как принято считать, а в квашеной капусте и болгарском перце.



"Многие считают, что цитрусовые – это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины это прекрасно, но, если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает", – сказал Обложко.



По словам профессора ФМБА России, врача персонифицированной медицины, диетолога Маргариты Королевой, для иммунитета полезен бета-каротин, который содержится в овощах ярких цветов.



"В составе продуктов есть вещество бета-каротин, это предшественник витамина А, который уже стимулирует выработку иммунной системой клеток-киллеров, которые убивают микробов. Поэтому бета-каротин является важной составляющей для поддержания иммунной системы в нашем питании. Употреблять нужно красные, пурпурные, оранжевые, желтые овощи и зелень для того, чтобы получить достаточно бета-каротина, нужно есть термически обработанные слегка, либо сырые продукты", – рассказывает Королева.



Антибактериальными свойствами обладают такие продукты как лук, хрен, чеснок, свекла, морковь, сельдерей.



Однако насчет чеснока мнения диетологов разделились. По мнению Королевой, чеснок все-таки не зря издревле использовался в борьбе с вирусными заболеваниями, он имеет противовирусное, антибактериальное действие, его можно назвать природным антибиотиком. В свою очередь Обложко считает, что это миф.



"На самом деле это не так. Единственная польза от этого заключается в том, что люди просто шарахаются друг от друга и держатся на почтительном расстоянии. На самом деле, чтобы предотвратить развитие инфекций, своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше пользы, чем чеснок", – говорит Обложко.

Напомним, погода в ноябре в Карелии будет "капризной".