"Дикие" пляжи в Карелии ставят под охрану как природно-рекреационные территории

Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия решила в 2020 году создать первые две природно-рекреационные территории на участках, где расположены незаконные пляжи.

Об этом было объявлено сегодня на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии.

Первыми пилотными территориями стали "дикие" пляжи на берегу озера Лососинное и в районе бывшего лагеря "Водник" на побережье Онежского озера. Что запрещено делать на этих территориях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".