890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске отремонтируют две дороги и поставят еще один светофор 4
Сегодня 06:40
Глава Минприроды Карелии заявил, что он "в шоке" от чехарды с начальниками Авиалесоохраны 4
Сегодня 15:53
Должник-алиментщик в Карелии подал в суд на пристава
Сегодня 07:25
Вандалы вновь разобрали мост в центре Петрозаводска (ФОТО) 5
Сегодня 15:07

"Дикие" пляжи в Карелии ставят под охрану как природно-рекреационные территории

Новости. Общество
16:17, 13 Февраля 2020
фото: ©Митя Алешковский/ТАСС
Загрузка...

Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия решила в 2020 году создать первые две природно-рекреационные территории на участках, где расположены незаконные пляжи.

Об этом было объявлено сегодня на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии.

Первыми пилотными территориями стали  "дикие" пляжи на берегу озера Лососинное и в районе бывшего лагеря "Водник" на побережье Онежского озера.

Что запрещено делать на этих территориях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-02-13 17:12:30
И тут надо нагадить , чтобы усложнить жизнь людям (((((((((( Что за чинуши рукожопые ????????(((((((((((((((((( :)
новый
2020-02-13 16:49:52
Плевал я на ихние запреты. Жить надо исключительно в свое удовольствие.
zanoza
2020-02-13 16:33:32
Наверное скверы заканчиваются, нашёлся новый повод для распила денег.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 16
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»