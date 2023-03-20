Дилеры назвали самые дефицитные иномарки в России

Самый острый дефицит среди популярных иномарок в России фиксируют на автомобили Renault.

Наибольший дефицит среди популярных иномарок массового сегмента в РФ зафиксирован на французскую марку Renault, сообщили «РИА Новости» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».



«Наибольший дефицит сейчас зафиксирован на автомобили Renault. Также нехватка — но не такая острая — сохраняется по южнокорейским брендам Kia и Hyundai», — сообщили в ассоциации.



Кроме того, совсем небольшие запасы остались по Volkswagen и Skoda, рассказали в компании «Рольф».



«Из массовых брендов на рынке России представлены: Hyundai, KIA, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan. Все массовые бренды по-прежнему представлены в линейке SUV, но наблюдается дефицит в сегментах B и B+. Сейчас представлены в крайне ограниченном количестве: Volkswagen, Skoda, Renault, это остатки импортерских автомобилей. Дефицит будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами», — отметил директор по продажам новых автомобилей компании Максим Златокрылец.



Топ-менеджер также уточнил, что компания стремится восполнять дефицит наиболее востребованных моделей через альтернативные каналы поставок.



Минпромторг РФ на прошлой неделе утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В него в том числе вошли машины 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.