Дима Билан признался, что стал отцом в 14 лет

Дима Билан дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал об отцовстве.

На протяжении нескольких сезонов Дима Билан был наставником в телепроекте "Голос". Сейчас он не жалеет, что больше не принимает участия в шоу. Певец признался, что очень вымотался эмоционально, пишут "Дни.ру".

"На меня стали по-другому смотреть – как на умудренного жизнью человека. А я в принципе всегда был дедом. Не в смысле дедовщины, а дедушкой с самого рождения – меня все время тянуло на размышления, поиски смыслов. А здесь мне дали эфирное время, и я раскрепостился, начал изъяснять себя. Мне кажется, мы недурно там наговорили все", – сказал певец.

Певец убежден, что давно является папой.

"Я папой являюсь с 14 лет (для младшей сестры). Если бы я не знал, как это, я бы, может быть, уже был бы папой. Ну правда. А поскольку я знаю, что это непросто ха-ха, то извините. Это взвешенное должно быть решение. Нет, не хочется пока", – цитирует Билана издание.