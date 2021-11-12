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Директор «Автоспецтранса» решил распрощаться с подрядчиком после того, как сел за руль мусоровоза

Новости. Общество
07:00, 16 Декабря 2021
фото: ООО «Автоспецтранс» Вконтакте

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Директор регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов в Карелии — ООО «Автоспецтранс» — Иван Новиков один день поработал водителем мусоровоза, и своими глазами увидел, как плохо убирает мусор подрядчик.

Об этом он рассказал на странице предприятия Вконтакте.

Новиков решил проверить, почему в поселке Кинелахта Пряжинского района не убирают мусор.  После того, как он выгрузил контейнеры в мусоровоз, ему пришлось самому взяться за лопату, потому что на площадке образовались горы отходов.



 «Работа экипажей мусоровозов — это настоящий ежедневный подвиг. Пока я ехал за рулем мусоровоза и убирал мусор за подрядчиком, решил расторгнуть с ним договор. Потребителям сделаем перерасчёт, а в следующем году будем транспортировать отходы в Пряжинском национальном муниципальном районе самостоятельно», — заявил Новиков.

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Комментарии

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кир2
2021-12-16 10:13:59
Пиарщик и не более того , поэтому и бардак с мусором кругом .
drug
2021-12-16 09:49:01
1. .....один день поработал водителем мусоровоза.....
Вопрос: а категория на данный вид транспорта есть ?
Нет, а все же управлял - тогда прошу самому явиться в ГИБДД на протокол. Сотрудников ГИБДД прошу проверить его по базе. Явку он сам написал и прикрепил фото.
Скажете просто посидел и разрешили сфотографироваться в салоне - ха, очередной пусто@z@вон и любитель фото и не более.
2. .......и своими глазами увидел, как плохо убирает мусор подрядчик.
Вопрос: а раньше не видел или не было жалоб. Может подчиненных нет. Как вы все "задо@L@бали". Статья и фото ради пиара.
Но какого пиара, сами себе яму роете - показываете свой "пофигизм".
Один за рулем и контейнер сам подымает, другая с лопатой на крыше. Ребята где мозги ? Позор !
Клещ
2021-12-16 08:19:41
Почаще за руль садиться надо.
Гость
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