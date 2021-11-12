Директор «Автоспецтранса» решил распрощаться с подрядчиком после того, как сел за руль мусоровоза

Директор регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов в Карелии — ООО «Автоспецтранс» — Иван Новиков один день поработал водителем мусоровоза, и своими глазами увидел, как плохо убирает мусор подрядчик.

Об этом он рассказал на странице предприятия Вконтакте.

Новиков решил проверить, почему в поселке Кинелахта Пряжинского района не убирают мусор. После того, как он выгрузил контейнеры в мусоровоз, ему пришлось самому взяться за лопату, потому что на площадке образовались горы отходов.





«Работа экипажей мусоровозов — это настоящий ежедневный подвиг. Пока я ехал за рулем мусоровоза и убирал мусор за подрядчиком, решил расторгнуть с ним договор. Потребителям сделаем перерасчёт, а в следующем году будем транспортировать отходы в Пряжинском национальном муниципальном районе самостоятельно», — заявил Новиков.