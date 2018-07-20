Директор фирмы в Карелии оштрафован после приема на работу бывшего чиновника

В Питкярантском районе директор компании оштрафован за нарушение порядка приема на работу госслужащего, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, в Питкярантском районе на работу в ООО "Стройком" был принят бывший госслужащий. По закону о противодействии коррупции работодатель обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора по месту прежней работы чиновника. Однако компания подобное уведомление не направила.

Суд по постановлению прокурора района привлек директора предприятия к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО "Стройком". Фирма может быть оштрафована от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.