Директор фирмы в Карелии оштрафован после приема на работу бывшего чиновника

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В Питкярантском районе директор компании оштрафован за нарушение порядка приема на работу госслужащего, сообщает прокуратура Карелии.
По информации ведомства, в Питкярантском районе на работу в ООО "Стройком" был принят бывший госслужащий. По закону о противодействии коррупции работодатель обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора по месту прежней работы чиновника. Однако компания подобное уведомление не направила.
Суд по постановлению прокурора района привлек директора предприятия к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО "Стройком". Фирма может быть оштрафована от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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