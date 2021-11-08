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Директор фирмы заплатит 1 млн рублей за срыв сроков сдачи пристройки БСМП Петрозаводска

Новости. Общество
15:21, 08 Ноября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Руководителю ООО «Строительный трест № 4», занимавшемуся пристройкой к зданию Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, не удалось избежать крупного штрафа.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, надзорное ведомство нашло нарушения в исполнении в 2020 году законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд ООО «Строительный трест № 4». Строительная компания в 2019 году стала победителем аукциона по возведению объекта федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Трест должен был выполнить реконструкцию здания стационара БСМП с пристройкой приемного отделения.

В связи с тем, что строительная организация не исполнила обязательства в установленный срок — до 1 сентября 2020 года — прокуратура города в отношении ее директора возбудила дело об административном правонарушении. В суде было установлено, что невыполнение ООО «Строительный трест № 4» работ в срок поставило под угрозу реализацию мероприятий ФЦП, затруднило распределение потоков поступающих пациентов и определение тяжести заболевания и травм в кратчайшие сроки, а также оказание первой экстренной помощи.

В июле этого года постановление прокурора мировым судьей было удовлетворено, директору ООО «Строительный трест № 4» назначен штраф в размере 990 676,64 рублей. Но руководитель компании решил обжаловать данное решение. Однако Петрозаводский городской суд оставил все без изменения.  Таким образом, постановление суда вступило в законную силу.

Ранее Арбитражный суд Карелии подтвердил вину строительной фирмы, занимавшейся пристройкой к зданию БСМП Петрозаводска, в срыве сроков работ, что привело к расторжению госконтракта.

Напомним, приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи открылось в сентябре. На его возведение и оснащение было направлено более 187 млн рублей.

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