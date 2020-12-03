Директора госучреждения оштрафовали на 50 тысяч рублей за коррупцию

В Медвежьегорском районе руководитель учреждения поплатился, взяв на работу бывшего муниципального служащего.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения законов о противодействии коррупции в деятельности муниципального госучреждения "Административно-хозяйственный центр Повенецкого городского поселения". Выяснилось, что в нарушение федерального закона "О противодействии коррупции" директор учреждения, приняв в октябре 2017 года на работу бывшего муниципального служащего, не направил в 10-тидневный срок предыдущему работодателю уведомление о заключении с ним трудового договора. Необходимое уведомление было направлено только через 10 месяцев с момента приема на работу, сообщает прокуратура Карелии.

В результате в отношении директора было начато производство по делу об административном правонарушении. Работодатель обвинялся в незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд оштрафовал нарушителя за коррупцию на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд возобновит рассмотрение громкого дела о коррупции при ремонте дорог в Карелии.