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Директора госучреждения оштрафовали на 50 тысяч рублей за коррупцию

Новости. Общество
18:20, 04 Декабря 2020
фото: © Анастасия Осипова
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В Медвежьегорском районе руководитель учреждения поплатился, взяв на работу бывшего муниципального служащего.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения законов о противодействии коррупции в деятельности муниципального госучреждения "Административно-хозяйственный центр Повенецкого городского поселения". Выяснилось, что в нарушение федерального закона "О противодействии коррупции" директор учреждения, приняв в октябре 2017 года на работу бывшего муниципального служащего, не направил в 10-тидневный срок предыдущему работодателю уведомление о заключении с ним трудового договора. Необходимое уведомление было направлено только через 10 месяцев с момента приема на работу, сообщает прокуратура Карелии.

В результате в отношении директора было начато производство по делу об административном правонарушении. Работодатель обвинялся в незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд оштрафовал нарушителя за коррупцию на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд возобновит рассмотрение громкого дела о коррупции при ремонте дорог в Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-12-04 18:55:16
Это не суд и это не штраф. Даже кот хохотал над людскими проделками. :)
Гость
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