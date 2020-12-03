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Суд возобновит рассмотрение громкого дела о коррупции при ремонте дорог в Карелии

Новости. Общество
10:56, 04 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд 11 декабря продолжит рассмотрение уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект" Игоря Чичина.

Эта компания занималась ремонтом и содержанием дорог в Карелии, но все закончилось крупным скандалом.

Напомним, карельский Следком обвиняет Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В деле фигурирует сумма около 12 миллионов рублей. По версии следствия, в эту организованную группу входили теперь уже экс-начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его бывший заместитель Игорь Новокшонов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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