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Новости. Общество
15:06, 22 Апреля 2019
фото: @ Леонид Николаев / ИА "Республика"

Директор "Марциальных вод" устроила на работу в санаторий дочь без соответствующего образования

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Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" в Карелии финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

В целом, финансовые итоги работы ООО "Санаторий "Марциальные воды" в 2018 году таковы. Выручка от реализации путевок составила 145,2 миллиона рублей, что на 8% меньше, чем в 2017 году, и на 28% ниже запланированных показателей. Убыток от финансово-хозяйственной деятельности составил 22,1 млн рублей. Дебиторская задолженность – 6,2 млн рублей, кредиторская – 51,8 млн рублей. Основными кредиторами стали: ООО "Александрит", которое занимается поставками мазута (долг 11,8 млн рублей), ООО "Биолайн" (долг за поставку продуктов 4,1 млн рублей). Кроме того, есть долг перед Пенсионным фондом – 4,2 млн рублей, перед налоговой службой – 3,5 млн рублей, перед администрацией Кондопожского района за аренду земли – 1,8 млн рублей.

Проверяющие также были удивлены тем, что в санаторий на различные должности по срочным трудовым договорам на время основных работников была принята дочь директора Зоряны Левиной без наличия соответствующего образования. Ее устроили заведующей библиотекой и инспектором отдела кадров.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Изя
2019-04-22 15:45:56
А что тут такого . Родное дитё )))) У нас в правительстве все "приставы " непрофильные и никакие работают , и ничего ....деньги исправно получают . :)
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