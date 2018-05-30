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Новости. Общество
13:28, 30 Мая 2018

Директор музея "Кижи" заработала более 7 млн рублей в 2017 году

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Доход директора музея-заповедника "Кижи" Елены Богдановой в прошлом году составил 7 млн 181 тыс. 657 рублей 2 копейки.

Это следует из опубликованной на сайте Министерства культуры РФ декларации.

Елена Богданова имеет в собственности жилой дом (40 кв.м.) и квартира (42,9 кв.м.).

В ее пользовании находится жилой дом площадью 80,0 кв.м.

За директором музея числится автомобиль Suzuki Grand Vitara.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dredd
2018-05-30 15:57:40
Нелидову было мало?
Беня
2018-05-30 15:54:08
Судя по кОмментам архи-удачная карьера :)
goo
2018-05-30 15:40:32
Ого, это почти зарплата Мединского.
Умный
2018-05-30 15:26:50
Так это где то около 600 000рублей в месяц! Нормально так! Ничего не треснет?
баян
2018-05-30 15:25:36
И чего интересно мы произвели? Это у нас так зарабатывает простой директор музея .а пенсии у людей 10т .р
stranger
2018-05-30 14:31:14
Эх знал бы Нестор, что его топором так грамотно бабло рубить будут, подивился чуду мирскому.
Гарик
2018-05-30 13:57:26
На хрен и губернатором или мэром быть , когда можно и без суеты и нагрузки бабло такое рубить (((((((((((((((((((((((((((((((.
Lana
2018-05-30 13:46:59
Не заработала, а получила от государства. Зарабатывают чего-либо производя и реализуя.
Горожанин
2018-05-30 13:52:14
Lana, это тоже нужная и ответственная работа. Но с оплатой тут явный перебор. Тем более что это бюджетные деньги, а "культура" наша еще не утратила эпитета "нищая".
Изя
2018-05-30 13:41:50
И не стыдно получать такие зарплаты и иметь кучу замов с зарплатами чуть пониже , на фоне мизерных зарплат своих же работников , за обслуживание "чего то " по эгидой ЮНЭСКО . Не Кощунственно минкульту РФ платить такие деньги на фоне наличия в стране более 20 млн. нищих сограждан .
Беня
2018-05-30 15:52:50
Изя, уже перестаньте говорить этих глупости. Вы завидуете, так же как и я :)
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