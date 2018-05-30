Директор музея "Кижи" заработала более 7 млн рублей в 2017 году

Обществоведение

Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…