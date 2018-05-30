Директор музея "Кижи" заработала более 7 млн рублей в 2017 году

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Доход директора музея-заповедника "Кижи" Елены Богдановой в прошлом году составил 7 млн 181 тыс. 657 рублей 2 копейки.
Это следует из опубликованной на сайте Министерства культуры РФ декларации.
Елена Богданова имеет в собственности жилой дом (40 кв.м.) и квартира (42,9 кв.м.).
В ее пользовании находится жилой дом площадью 80,0 кв.м.
За директором музея числится автомобиль Suzuki Grand Vitara.
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