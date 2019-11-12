Директор предприятия в Карелии незаконно выписал себе премию

Руководитель вопреки требованиям устава, без согласования с работодателем установил себе премию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Была проведена проверка по обращению 12 работников МУП "Кемское ЖКХ" о невыплате им заработной платы за сентябрь 2019 года, сообщили в прокуратуре Карелии. Сумма долга 200 тысяч рублей.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения закона. Несмотря на тяжелое финансовое положение предприятия, директор МУП необоснованно начислил пяти сотрудникам премию на общую сумму свыше 200 тысяч рублей и себе в размере более 100 тысяч рублей.

Также не охранялось муниципального имущества предприятия.

Прокуратура района внесла представления в адрес и.о. главы Кемского муниципального района и директору МУП "Кемское ЖКХ".

Ранее фирма задолжала работникам карьера в Карелии свыше полумиллиона рублей.