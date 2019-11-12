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Новости. Общество
11:33, 12 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

Директор предприятия в Карелии незаконно выписал себе премию

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Руководитель вопреки требованиям устава, без согласования с работодателем установил себе премию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Была проведена проверка по обращению 12 работников МУП "Кемское ЖКХ" о невыплате им заработной платы за сентябрь 2019 года, сообщили в прокуратуре Карелии.  Сумма долга  200 тысяч рублей.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения закона. Несмотря на тяжелое финансовое положение предприятия,  директор МУП необоснованно начислил пяти сотрудникам премию на общую сумму свыше 200 тысяч рублей и себе в размере более 100 тысяч рублей.

Также не охранялось муниципального имущества предприятия. 

Прокуратура района внесла представления в адрес и.о. главы Кемского муниципального района и директору МУП "Кемское ЖКХ". 

Ранее фирма задолжала работникам карьера в Карелии свыше полумиллиона рублей.

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Комментарии

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zanoza
2019-11-12 11:42:02
Это глупость или жадность?
Гостья
2019-11-12 11:57:32
zanoza,

Это не забыть себя любимых в первую очередь, а там хоть трава не расти. Похоже решил "ноги делать".
Гость
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