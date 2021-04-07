Директор российской школы приказала детям нарядиться и устроить ей праздник

Ученики калининградской школы №50 получили письмо со ссылкой на приказ директора, в котором их призывают отметить ее день рождения с размахом и нарядиться в честь праздника.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал "Подъем".

Уроки в день рождения директора обещали сократить, а учеников обязали прийти в парадной форме и устроить торжество. Позже в школе объяснили, что "информация немножечко искаженная": "Прямого указания не было дано. Никакого концерта не будет. Парадная форма — просто белая блуза или рубашечка. Это начальные классы, почему бы и нет? Дань уважения директору школы, у которого юбилей".

По словам сотрудников администрации школы, идея таким образом отпраздновать юбилей директора пришла одному из активных учителей.