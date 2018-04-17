Директор Ротару рассказал, как певица зарабатывает на закрытых вечеринках

Директор Софии Ротару объяснил, почему звезда не торопится давать сольные гастроли в России.

Директор Сергей Лавров подтвердил, что пока певица не планирует сольные выступления в России, но артистка принимает участие в фестивалях, а также поет на корпоративах. Лавров отметил, что Ротару находится в отличной физической форме и выглядит гораздо моложе своих лет. Но при этом старается не перегружать себя, поэтому в месяц у нее не бывает больше десяти корпоративов.

"За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни", — пояснил Лавров.

Он считает, что сейчас у многих звезд стали хуже продаваться билеты на концерты. Так, по мнению директора Ротару, только концерт Ирины Аллегровой недавно смог собрать тысячи зрителей, а выступления Лолиты пользуется меньшей популярностью. Однако он не спешит судить других звезд. Мужчина отметил, что сейчас люди гораздо меньше покупают билеты из-за их не маленькой стоимости, передает "Комсмольская правда".