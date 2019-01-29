Директор водоканала в Карелии задолжал работниками более 1,6 млн рублей

Против директора Надвоицкого водоканала возбудили административное дело в связи с невыплатой зарплат работникам, сообщили в прокуратуре Карелии.

МУП "Водоканал Надвоицы" имеет задолженность по заработной плате перед 50 работниками за ноябрь и декабрь на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

Прокуратура района установила, что одной из причин образования задолженности является ненадлежащая работа предприятия по взысканию дебиторской задолженности за поставленные коммунальные ресурсы.

Так, задолженность одной из организаций перед водоканалом за второе полугодие 2018 года составила более 1,7 миллиона рублей, которые не взыскивались предприятием в судебном порядке.

Ситуация с выплатой заработной платы на предприятии находится на постоянном контроле у прокурора района.