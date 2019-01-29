Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:13, 29 Января 2019
фото: ТАСС / Александр Алпаткин

Директор водоканала в Карелии задолжал работниками более 1,6 млн рублей

Загрузка...

Против директора Надвоицкого водоканала возбудили административное дело в связи с невыплатой зарплат работникам, сообщили в прокуратуре Карелии.

МУП "Водоканал Надвоицы" имеет задолженность по заработной плате перед 50 работниками за ноябрь и декабрь на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

Прокуратура района установила, что одной из причин образования задолженности является ненадлежащая работа предприятия по взысканию дебиторской задолженности за поставленные коммунальные ресурсы.

Так, задолженность одной из организаций перед водоканалом за второе полугодие 2018 года составила более 1,7 миллиона рублей, которые не взыскивались предприятием в судебном порядке.

Ситуация с выплатой заработной платы на предприятии находится на постоянном контроле у прокурора района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-01-29 11:31:36
Нормальные «тараканы» у директора в голове, если дебиторка только одной фирмы превышает его долг по зарплате, а он сам себе дисквалификацию готовит.
Жорж
2019-01-29 10:46:24
Меры к этому директору кто будет принимать , прокуратура ???
zanoza
2019-01-29 10:34:33
Знаем мы этот контроль. Прокуратура занимается лишь мониторингом по таким задолженностям. Никаких действенных мер не принимается.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

Сегодня 10:07
Обществоведение
Снежные полигоны
Узнали, куда "ТехРент" вывозит снег с дорог Петрозаводска.
По надвоицкому сценарию
25.01.2019 13:12
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 4
22.01.2019 12:44
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2019 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 7
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

Снос "Биг Бена" в Петрозаводске
Сегодня 09:32
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»