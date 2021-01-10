Директора магазина в Карелии отдали под суд за отсутствие у продавцов защиты от коронавируса

Директор магазина привлечен к административной ответственности за несоблюдение ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили на сайте Беломорского районного суда.

Суд установил, что директор магазина допустила работу персонала без лицевых защитных экранов при отсутствии защитных перегородок между персоналом и потребителями, а также не обеспечила установку стационарного дозатора с антисептиком при входе в магазин.

Суд признал директора магазина виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в минимальном размере.