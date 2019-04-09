Директора управляющей компании в районе Карелии оштрафовали за плохую работу

В Лахденпохском районе после проверки из-за жалоб жильцов руководитель управляющей организации оштрафован, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ управляющей организацией, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами.

Основанием для проведения проверки послужили два обращения жителей многоквартирных домов одного из поселков, адресованные прокурору района.

В ходе прокурорской проверки в деятельности управляющей компании были выявлены многочисленные нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Например, остекление окон в подъездах указанных домов частично отсутствовало, ремонт подъездов не проводился длительное время, уборка лестниц и лестничных площадок осуществлялась ненадлежащим образом. Кроме того, при осмотре дома было установлено, что элементы фасада, удерживающие козырек над одним из подъездов, разрушены, а входные двери в подъезд находятся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с тем, что при оказании услуг по управлению и обеспечению содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов не были обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания, имелась угроза для здоровья и благополучия жителей дома, прокурор района генеральному директору управляющей организации внес представление об устранении нарушений закона. Представление находится на рассмотрении.

Кроме того, мировым судьей судебного участка Лахденпохского района рассмотрено дело об административном правонарушении, возбужденное прокурором Лахденпохского района в отношении руководителя компании за ведение предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Максимальный размер штрафа для должностных лиц, предусмотренный законом, составляет 100 тысяч рублей.

Постановлением суда генеральный директор управляющей организации признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

При определении наказания судом был принят во внимание тот факт, что управляющая организация приступила к устранению выявленных нарушений закона, организовала работы по приведению общего имущества многоквартирного дома в надлежащее состояние.