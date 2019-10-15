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Новости. Общество
21:30, 15 Октября 2019
фото: ©instagram.com/bellathorne

Диснеевская актриса получила порнопремию

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Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии.

Звезду наградили за ее короткометражный фильм. В сентябре состоялась его премьера на фестивале в Германии, пишет Lenta.ru.

Девушка призналась, что процесс работы над лентой был для нее достаточно интересным.

В августе артистка рассказала о своих пристрастиях в порно.

"Это зависит от моего настроения, но обычно я люблю вещи пожестче. Это скорее всего заметно по моему фильму", – сказала Белла.

Знаменитость подчеркнула, что захотела снять свое порно, потому что обычно люди не разговаривают о сексе. 

Белла Торн получила известность благодаря сериалу Disney "Танцевальная лихорадка" (6+). 

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