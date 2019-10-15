Диснеевская актриса получила порнопремию

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Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии.
Звезду наградили за ее короткометражный фильм. В сентябре состоялась его премьера на фестивале в Германии, пишет Lenta.ru.
Девушка призналась, что процесс работы над лентой был для нее достаточно интересным.
В августе артистка рассказала о своих пристрастиях в порно.
"Это зависит от моего настроения, но обычно я люблю вещи пожестче. Это скорее всего заметно по моему фильму", – сказала Белла.
Знаменитость подчеркнула, что захотела снять свое порно, потому что обычно люди не разговаривают о сексе.
Белла Торн получила известность благодаря сериалу Disney "Танцевальная лихорадка" (6+).
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