Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина нашел в доме замурованную дверь и пожаловался на привидения
26.01.2021 19:40
Эксперт назвал ошибки, которые совершают люди с банковскими картами
26.01.2021 21:05
В Карелии полицейские спасли девушку, бросившуюся с моста в ледяную реку (ВИДЕО) 16
Сегодня 15:38
В Карелии пьяный юноша забил соседа до смерти
Сегодня 12:49
Иномарка, врезавшаяся в ограждение на шоссе в Петрозаводске, превратилась в автохлам 4
Сегодня 14:45

Дистанционные мошенники не перестают наживаться на жителях Карелии

Новости. Общество
18:40, 27 Января 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
Загрузка...

Двух молодых жительниц Петрозаводска мошенники обманули почти на полмиллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя жительница города. Она сообщила, что мошенники вынудили её перевести на неизвестный счёт 295,8 тыс. рублей. Девушка пояснила, что общалась по телефону с якобы сотрудником службы безопасности одного из банков. "Специалист" поинтересовался, не пыталась ли заявительница на днях оформить кредит на 300 тыс. рублей. Услышав отрицательный ответ, "работник банка" заявил, что петрозаводчанку пытаются обокрасть злоумышленники.

Он посоветовал установить специальное приложение для проверки безопасности телефона. После того, как девушка это сделала, лжесотрудник начал убеждать её, что ей через интернет необходимо взять кредит. Затем обналичить все деньги и перевести их на "защищённый" счёт. Петрозаводчанка выполнила продиктованные ей инструкции и только после этого осознала, что попалась на уловку мошенников.

В подобной ситуации оказалась ещё одна жительница карельской столицы. 20-летняя девушка обратилась в полицию города и рассказала, что неизвестные выманили у неё 164,8 тыс. рублей. Заявительница пояснила, что обычно сбрасывает звонки от незнакомых ей номеров. Однако в этот раз она сделала исключение и вступила в диалог с якобы сотрудником службы безопасности банка. "Специалист" сообщил о том, что с её карты аферисты пытаются списать крупную сумму денег.

Звонивший рекомендовал петрозаводчанке: обналичить все денежные средства, застраховать их и перевести на продиктованный счёт. После выполнения рекомендованных мер девушка стала сомневаться в совершённых ею действиях. Она позвонила по номеру горячей линии, указанной на обороте карты, затем обратилась в полицию.

В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты процессуальные решения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-27 19:03:51
Не могут парни из п.Кубово, попавшие после армии в полицию сразу, мгновенно возбудить уголовное дело. Потому что работают не лучше дворников. Кстати, а где приложение в телефоне, сразу отправляющее подозрительный номер на автоматизированную базу данных? Полиция в автомате должна заниматься подобными преступлениями. Везде у нас так. Мир меняется, а мы идем позади событий. :)
dimchik19725
2021-01-27 18:59:32
И как 19 летней так просто одобрили кредит??
dimchik19725
2021-01-27 18:58:43
Откуда у 20 летней мадам такие свободные оборотные деньги??
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком
Сегодня 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»