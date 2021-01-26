Дистанционные мошенники не перестают наживаться на жителях Карелии

Двух молодых жительниц Петрозаводска мошенники обманули почти на полмиллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя жительница города. Она сообщила, что мошенники вынудили её перевести на неизвестный счёт 295,8 тыс. рублей. Девушка пояснила, что общалась по телефону с якобы сотрудником службы безопасности одного из банков. "Специалист" поинтересовался, не пыталась ли заявительница на днях оформить кредит на 300 тыс. рублей. Услышав отрицательный ответ, "работник банка" заявил, что петрозаводчанку пытаются обокрасть злоумышленники.

Он посоветовал установить специальное приложение для проверки безопасности телефона. После того, как девушка это сделала, лжесотрудник начал убеждать её, что ей через интернет необходимо взять кредит. Затем обналичить все деньги и перевести их на "защищённый" счёт. Петрозаводчанка выполнила продиктованные ей инструкции и только после этого осознала, что попалась на уловку мошенников.

В подобной ситуации оказалась ещё одна жительница карельской столицы. 20-летняя девушка обратилась в полицию города и рассказала, что неизвестные выманили у неё 164,8 тыс. рублей. Заявительница пояснила, что обычно сбрасывает звонки от незнакомых ей номеров. Однако в этот раз она сделала исключение и вступила в диалог с якобы сотрудником службы безопасности банка. "Специалист" сообщил о том, что с её карты аферисты пытаются списать крупную сумму денег.

Звонивший рекомендовал петрозаводчанке: обналичить все денежные средства, застраховать их и перевести на продиктованный счёт. После выполнения рекомендованных мер девушка стала сомневаться в совершённых ею действиях. Она позвонила по номеру горячей линии, указанной на обороте карты, затем обратилась в полицию.

В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты процессуальные решения.