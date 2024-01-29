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Дизайнер из Костомукши создала бренд с «небесным» названием, чтобы сделать образ Карелии узнаваемым

Новости. Общество
18:20, 29 Января 2024
фото: gov.karelia.ru/

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Татьяна Васильева мечтает сохранить культуру Карелии и сделать ее более узнаваемой.

Дизайнер из Костомукши Татьяна Васильева мечтает сделать образ Карелии более узнаваемым. Своими идеями она поделилась на акселераторе по социальному предпринимательству, который в прошлом году организовал Центр «Мой бизнес» Карелия. Об этом сообщили на официальном портале республики.

Как рассказали в источнике, девушка создает интересные предметы декора и сувениры, а также работает над дизайн-проектами интерьеров в разных городах.

Чтобы развиваться не только в творчестве, но и в предпринимательстве, Татьяна обращается за помощью в Центр «Мой бизнес». Поддержка предоставляется по президентскому нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В прошлом году дизайнер успешно поучаствовала в обучающей программе, ее проект «Бюро графического дизайна и дизайна интерьера» признали одним из самых интересных. Автор предложила создать серию паттернов, основанных на традиционных вышивках, чтобы сохранить культуру Карелии и сделать ее более узнаваемой. Результаты работы Татьяна продолжает использовать в практике.

«Знания в предпринимательской сфере очень нужны. Чтобы развиваться, нужно постоянно учиться и использовать возможности законодательства, — отмечает Татьяна. — Чтобы выделить свою продукцию и услуги среди других дизайнеров, я зарегистрировала товарный знак TAIVAS. Это сокращенное от имени и фамилии, и в переводе с финского означает «небо».

Талантливый дизайнер создает проекты интерьеров для российских и зарубежных клиентов, а также активно участвует в жизни Костомукши. Она работает с частными интерьерами, коммерческими объектами, общественными пространствами.

Еще одно из направлений творческой деятельности — сценография: Татьяна оформляет сцену для городских мероприятий, и уже много лет создает декорации к различным театрализованным представлениям в Культурно-спортивном центре «Дружба».

«В прошлом году реализовала проект этнографического центра «Хетте» и проект комнаты-музея «Сотканный из нот…», посвященный творчеству карельского композитора Геннадия Вавилова. Кроме того, много лет создаю декорации к театрализованным представлениям в Культурно-спортивном центре «Дружба» Костомукши. В январе жители города могли увидеть результаты моей работы на представлениях «САДКО» и «Сказка о царе Салтане», — рассказала Татьяна.

Год назад — перед новогодними праздниками — художницу пригласили рисовать цифровые декорации для анимированных проекций, которые украсили стены Эрмитажного театра Санкт-Петербурга к постановке балета «Щелкунчик». 

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