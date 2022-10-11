Дюжину пьяных водителей остановили в Петрозаводске за праздники

За минувшие длинные выходные автоинспекторы остановили в столице Карелии 12 нетрезвых водителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за прошедшие выходные — 4,5 и 6 ноября — в карельской столице были остановлены 12 нетрезвых водителей.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы, автомобили перемещены на специализированную стоянку.

Теперь водителям угрожает лишение прав до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Попавшиеся пьяными за рулем повторно могут на 2 года лишиться свободы.