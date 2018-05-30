Для оплаты парковки в центре Петрозаводска планируется установить паркоматы

В администрации Петрозаводска заявили, что платные парковки в столице Карелии будут автоматизированы.

Как пояснил председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов, в Петрозаводске будут установлены паркоматы. Предполагается, что установкой этой техники по условиям договора займется компания, которая выиграет конкурс на организацию платного парковочного пространства в городе, сообщают "Вести Карелии".

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