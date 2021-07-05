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Для пенсионеров-северян упростили получение бесплатных билетов на проезд к месту отдыха

Новости. Общество
10:22, 06 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Неработающие пенсионеры в Карелии получили в течение полугода более 500 бесплатных билетов для проезда к месту отдыха и обратно, сообщили в отделении Пенсионного фонда по республике.

Неработающим пенсионерам-северянам стало проще получить бесплатные билеты на поезд. Теперь для получения талонов на бесплатные билеты не нужно предъявлять путевку, курсовку или справку от родственника. Достаточно подать заявление в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ. Сделать это следует не менее чем за 10 рабочих дней до приобретения билетов. Полученный  талон нужно предъявить в кассу РЖД и обменять его на билеты.

За первое полугодие карельским отделением ПФР выдано 512 талонов неработающим пенсионерам на получение бесплатных билетов для проезда к месту отдыха и обратно.

Компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года полагается неработающим пенсионерам-северянам, получающим страховые пенсии по старости или инвалидности.

Ранее Пенсионный фонд в Карелии разъяснил, когда индексируют пенсии работающим пенсионерам.

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