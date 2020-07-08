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Для поиска пропавшего у дачного поселка в Карелии пенсионера нужны добровольцы

Новости. Общество
14:10, 09 Июля 2020
фото: МВД Карелии
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Третьи сутки под Петрозаводском ищут пропавшего без вести 80-летнего мужчину, который страдает потерей памяти.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас", 11 июля для проведения поисковых работ в лесной зоне в районе поселка Орзега необходима помощь добровольцев.

Напомним, в минувший понедельник, 6 июля, в районе 16 часов Вениамин Матвеевич Фрагин вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно. Пожилой мужчина страдает потерей памяти.

Подробности об участии в акции по поиску можно узнать здесь.

Родственники пропавшего просят помочь с расклеиванием листовок.

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