Для поиска пропавшего у дачного поселка в Карелии пенсионера нужны добровольцы

Третьи сутки под Петрозаводском ищут пропавшего без вести 80-летнего мужчину, который страдает потерей памяти.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас", 11 июля для проведения поисковых работ в лесной зоне в районе поселка Орзега необходима помощь добровольцев.

Напомним, в минувший понедельник, 6 июля, в районе 16 часов Вениамин Матвеевич Фрагин вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно. Пожилой мужчина страдает потерей памяти.

Подробности об участии в акции по поиску можно узнать здесь.

Родственники пропавшего просят помочь с расклеиванием листовок.