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Мужчина, страдающий потерей памяти, ушел из дачного кооператива в Карелии и не вернулся

Новости. Происшествия
09:04, 07 Июля 2020
фото: МВД Карелии
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МВД Карелии разыскивает жителя Петрозаводска 80-летнего Вениамина Фрагина.

В минувший понедельник, 6 июля, в районе 16 часов пожилой мужчина вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", Прионежский район, за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в синие спортивные штаны, тельняшка с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, сверху камуфляжный жилет.
Страдает потерей памяти. Есть вероятность, что уехал на попутном транспорте в Петрозаводск.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382

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