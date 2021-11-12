Для посыпки зимних дорог Карелии заготовили 164 тонны песка и соли

Почти 250 единиц спецтехники будут обслуживать этой зимой федеральные трассы Карелии и Мурманской области, сообщили в управлении автодороги «Кола».

Для безопасного содержания федеральных автодорог подрядными организациями управления автодороги «Кола» также заготовлены необходимые запасы пескосоляной смеси: более 164 тысяч тонн в Карелии, более 65 тысяч тонн — в Мурманской области.

Расчистку дорог от снега и их обработку антигололедными материалами в постоянном режиме готовы обеспечивать рабочие, в ведении которых на территории двух регионов 243 единицы различной специализировнной техники — комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, бульдозеров, роторных снегоочистителей, других машин и механизмов.

В случае ухудшения погодных условий количество единовременно занятых обслуживанием автотрасс работников и машин увеличивается.

Постоянный мониторинг ситуации на дорогах ведется с помощью камер наблюдения и стационарных автоматических метеостанций. Помимо этого, специалисты ФКУ Упрдор «Кола» несколько раз в сутки получают прогнозы погоды и штормовые предупреждения об ожидаемых сильных осадках и ветрах.

Контроль качества работ по зимнему содержанию федеральных дорог Мурманской области и Карелии осуществляют сотрудники территориальных ситуационных центров и службы технадзора. Телефоны круглосуточных диспетчерских служб, куда можно обратиться для оперативного решения вопросов, связанных содержанием федеральных автодорог, в Карелии +7(814-2)-44-44-77, в Мурманской области +7(815-2)-56-78-87 (добавочный 208).